Calciomercato, nuova finestra in Serie A prima del Mondiale per Club

(Adnkronos) – Il nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, stravolge piani e programmi della Serie A e non solo. L’impegno estivo Inter e Juventus, i due club italiani impegnati nel torneo, ha spinto la Lega di Serie A a ripensare la programmazione della prossima stagione. Tenendo infatti conto dell’edizione 2025 del Mondiale per Club, su richiesta della Lega Serie A e nelle more della definizione del regolamento specifico, è stato deciso dal Consiglio federale di autorizzare una finestra di trasferimento ulteriore dall’1 al 10 giugno 2025, che si aggiunge quindi a quella estiva, che si aprirà ufficialmente l’1 luglio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)