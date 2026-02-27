13.9 C
Calderone: “Ai porterà nuove opportunità lavorative”

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale, così come dicono anche tante ricerche a livello internazionale, certamente comporterà un riposizionamento e soprattutto anche un rischio su alcune posizioni lavorative ma quello che dicono le ricerche internazionali è che invece porterà alla fine un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro”. Lo dice la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine dell’evento ‘Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità’. 

“Il tema ovviamente è un tema connesso alla strategia sulle competenze, alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori, all’attenzione a dare una risposta in termini di competenze digitali delle persone”, precisa Calderone. “Stiamo formando migliaia di persone proprio per trasferire competenze digitali che sono fondamentali in questo contesto”, spiega. 

“La nostra – prosegue il ministro – non è una visione pessimistica, dobbiamo certamente avere attenzione a quelli che possono essere i potenziali contraccolpi negativi, ma la risorsa umana è fondamentale, l’intelligenza artificiale deve essere al servizio del lavoro ovviamente di qualità”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

