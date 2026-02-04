Calderone: “Operare con integrità ed equità”

(Adnkronos) – “Con grande entusiasmo ho accettato l’invito ad aprire i lavori di questi due giorni dedicati alla Dirigenza dell’Inps. Questo incontro rappresenta un’opportunità preziosa per riflettere insieme e confrontarsi su cinque valori cardine, che possono fungere da bussola per ogni azione, decisione e interazione all’interno della comunità nazionale, con particolare riferimento alla vostra organizzazione. Questi valori non sono semplici parole, ma rappresentano la nostra identità collettiva. Attraverso di essi, possiamo costruire un linguaggio comune che favorisca una comprensione condivisa di cosa significhi operare con integrità ed equità”. A dirlo Marina Elvira Calderone, la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, nel corso della Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, dal titolo ‘La forza dei valori’, svoltasi a Roma.

“Oggi e domani prenderà vita il progetto “La Forza dei Valori” – prosegue Calderone – un percorso concepito per e con la Dirigenza dell’Inps. Questi giorni di confronto e di visione strategica permetteranno di chiarire ancora meglio l’identità e le strategie dell’Istituto nel contesto attuale, proiettandolo verso un futuro innovativo e sostenibile, sostenuto da un’agenda che alla base ha l’etica e l’innovazione”.

“Sono anche lieta di cogliere l’occasione per fare il punto sulle tante attività che stiamo costruendo insieme. Penso all’implementazione di strumenti come Siisl e Appli, quest’ultimo un assistente virtuale progettato per supportare i giovani nel loro percorso di orientamento formazione e inserimento lavorativo, che rappresenta un passo significativo verso l’inclusione e l’empowerment dei giovani, contribuendo a ridurre il numero di Neet nel nostro Paese”.

Il mondo del lavoro attraversa un momento particolare: “Viviamo in un’epoca in cui coesistono per la prima volta cinque generazioni al lavoro, e proprio la centralità del lavoro emerge come una priorità nella nostra strategia. È necessario delineare una visione chiara capace di rendere concreti obiettivi di inclusione, incrementare la produttività e migliorare le politiche retributive, affrontando al contempo la sfida del calo demografico. È essenziale rafforzare questa dinamica occupazionale, superando le logiche conflittuali e promuovendo un’alleanza intergenerazionale di competenze”.

Infine il ministro guarda al futuro: “È un onore per noi intraprendere questo percorso e affrontare insieme le sfide future. Il nostro impegno comune sarà fondamentale per garantire un futuro ricco di opportunità e crescita per tutte le generazioni. In un contesto complesso come quello attuale, lavoro e formazione sono diventati pilastri fondamentali per un nuovo modello di cooperazione e gestione dei flussi migratori. Stiamo costruendo un paradigma operativo che attira l’attenzione a livello internazionale, sottolineando l’importanza del nostro Sistema Paese e della sua capacità di adattarsi ai cambiamenti globali”.

