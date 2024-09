Caldo afoso oggi ‘molla’, nessun bollino rosso: giovedì la svolta

(Adnkronos) –

Il caldo afoso sta per mollare la presa dopo settimane di dominio da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Oggi in Italia il quadro meteo sarà ancora all’insegna dell’estate, ma l’allerta per le temperature elevate per le ondate di calore inizia a ridimensionarsi. Il bollettino del ministero della Salute non prevede città da bollino rosso o arancione: i 27 capoluoghi monitorati si dividono tra bollino giallo (Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Genova, Palermo, Perugia, Venezia e Verona), che indica l’allerta 1, e bollino verde (19 città comprese Roma, Milano, Napoli, Palermo) che sono caratterizzate da una situazione ‘normale’. L’elenco è la dimostrazione grafica di un cambiamento che è già in atto e che assumerà contorni più decisi tra circa 48 ore. La cosiddetta ‘burrasca di settembre’, che assesterà una spallata decisa all’anticiclone, è in arrivo a partire da giovedì 5 settembre. La discesa di masse d’aria fredda e di correnti instabili dall’Europa settentrionale formerà un mix ‘esplosivo’ con l’attuale umidità. Il risultato saranno abbondanti precipitazioni, con la pioggia protagonista e il rischio di nubifragi e bombe d’acqua che potrebbero colpire in Italia il Nord Ovest e le regioni tirreniche. La giornata di giovedì si candida a diventare un assaggio di ciò che si verificherà in maniera più sistematica a partire dal weekend e dalla prossima settimana: pioggia e addio al caldo, con un sensibile calo delle temperature. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)