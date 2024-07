Caldo anomalo, oggi bollino rosso in 11 città: temperature record e ondate di calore

(Adnkronos) – Il caldo estremo continua a imperversare sull’Italia. Sarà una domenica 14 da bollino rosso con temperature molto al di sopra della media su gran parte dell’Italia, in particolare al Centro Sud. Oggi saranno 11 le città con allerta 3, la più elevata che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. “L’ipotesi di morte a Roma di un uomo di 68 anni per il caldo è la dimostrazione che non si stanno predisponendo tutte le necessarie misure di contrasto alle ondate di calore” ha detto il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato. “Sono settimane che ho lanciato l’allarme e purtroppo dispiace constatare che nulla è stato fatto da parte della Regione. Bisogna mettere in atto piani di emergenza assieme ai comuni per proteggere anziani e fragili. È fondamentale puntare sulla prevenzione e la rapidità di intervento per evitare ulteriori tragedie”. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute le città più colpite dall’ondata di calore saranno: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Bollino arancione a Bari e domenica Palermo. A fare eccezione saranno soltanto Genova, Milano e Torino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)