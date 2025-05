Caldo ma tempo ancora instabile sull’Italia, ecco quando la svolta

(Adnkronos) – Fa sempre più caldo ma il tempo sull’Italia è ancora instabile anche se c’è la data di una possibile svolta. Oggi, lunedì 26 maggio, spiegano i meteorologi del sito www.iLMeteo.it, l’Italia si troverà ancora protetta da una campana anticiclonica di matrice azzorriana. La giornata sarà in prevalenza soleggiata al Centro-Sud, mentre al Nord avremo il passaggio di nubi sparse ma con basso rischio di precipitazioni, almeno nelle ore mattutine. Infatti, dal pomeriggio non si escludono acquazzoni o temporali di calore sui rilievi, tipici della stagione. Temperature in aumento ma senza eccessi, decisamente gradevoli. Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma generale stabilità grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, il grande assente delle ultime estati. Quando questo tipo di alta pressione interessa l’Italia, il nostro Paese sperimenta giornate in prevalenza soleggiate con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi e nel peggiore dei casi anche nelle alte pianure adiacenti. Le temperature aumentano ma senza troppi eccessi, restando su valori accettabili e piacevoli per ogni attività all’aperto. A conferma di ciò, possiamo dire che i termometri non supereranno i 30-32°C e le massime saranno comprese generalmente tra 24 e 27°C, con picchi di 28-30°C solo nelle zone interne della Puglia e della Sardegna. Purtroppo non bisogna fare troppo affidamento su questa rimonta anticiclonica, in quanto sarà facilmente disturbata da correnti più fresche in discesa dal Nord Europa che riporteranno instabilità e un nuovo calo termico fino a martedì 27 giugno. La Penisola italiana si troverà in una sorta di “zona di convergenza” tra una massa d’aria più calda e una più fresca. Questo scenario provocherà il passaggio e la formazione di temporali, anche a carattere grandinigeno, dal Nord verso il Centro-Sud. Particolare attenzione alla Lombardia, infatti temporali piuttosto forti colpiranno la regione tra la notte e la mattinata di martedì 27, colpendo anche Milano. Una prima svolta meteo potrebbe esserci a partire da mercoledì 28 quando verremo interessati da una nuova rimonta anticiclonica, questa volta di origine africana, quindi con un netto aumento delle temperature e valori che tra sabato 31 e domenica 1 potranno superare diffusamente i 30°C al Centro-Sud. Ricordiamoci però che le fiammate africane hanno spesso vita breve, in particolare al Nord, infatti i modelli intravedono già possibili cambiamenti da domenica 1 giugno. Lunedì 26. Al Nord: soleggiato e più caldo, temporali dal pomeriggio. Al Centro: bel tempo e caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. Martedì 27. Al Nord: temporali forti con grandine. Al Centro: veloci rovesci temporaleschi. Al Sud: nubi irregolari, rare piogge. Mercoledì 28. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: stabile, caldo in aumento. Al Sud: stabile e ampiamente soleggiato. Tendenza: sole e sempre più caldo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)