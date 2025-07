Caldo record a Wimbledon, fan si attrezzano con ombrelloni e vino per sfuggire al sole cocente

(Adnkronos) –

Il caldo record sull’Europa soffoca anche Wimbledon. Oggi, martedì 1 luglio 2025, le temperature a Londra fanno segnare 34°C e i numerosi appassionati di tennis in coda durante la notte in vista del secondo giorno del torneo si sono attrezzati (anche in modi insoliti) per resistere all’ondata di calore. Vino, ombrelloni e fragole le precauzioni adottate da molti, a seguito del collasso ieri di una spettatrice durante la partita di Carlos Alcaraz sul Centre Court. Come racconta The Irish News, Raju e Robyn Misra, padre e figlia provenienti da Stockport, hanno atteso in coda dalla sera del lunedì. “Siamo arrivati alle 18:30 – abbiamo dormito solo un’ora circa”, ha dichiarato la signora Misra, 35 anni. Suo padre, 61 anni, ha aggiunto: “Abbiamo portato una bottiglia di vino, è tutto ciò di cui avevamo bisogno”. Entrambi hanno espresso il desiderio di assistere all’incontro dell’ex campione di Wimbledon, Novak Djokovic. Anjon Saidy-Khan, 32 anni, ha commentato: “Abbiamo visto le notizie, sembra che oggi farà ancora più caldo, quindi dovevamo essere preparati. Se vedessi una foto penseresti che stia diluviando, sembra che ogni persona abbia un ombrello”.

Il regolamento di Wimbledon, per coloro che attendono in coda per i biglietti del giorno stesso e i pass per il campo, consente una bottiglia di vino o due lattine di birra a persona; molti spettatori si erano preparati di conseguenza per la lunga attesa sotto il sole. Decine di ombrelloni erano presenti lungo il percorso della coda, mentre le temperature mattutine iniziavano a salire. Francesca Gentile ed Elana Marinelli, entrambe 43enni, e Serhad Bolukcu, 40 anni, consumavano fragole in attesa di assistere all’incontro del numero uno italiano Jannik Sinner. Descrivendo le condizioni notturne nella coda il signor Bolukcu ha raccontato che “mentre dormivano alcune persone erano molto rumorose, ci siamo dovuti allontanare. Ma è stato meglio che stare a casa, lì è ancora più caldo”. Ieri la partita tra Alcaraz e Fabio Fognini sul Centre Court è stata interrotta a causa del collasso di una donna. Sono state installate stazioni d’acqua in tutto il campo, mentre ai giocatori sono stati forniti impacchi di ghiaccio e asciugamani freddi per mitigare le condizioni climatiche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)