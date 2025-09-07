25.5 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Calenda a Cernobbio: “Su Manovra pronti a collaborare con governo. Regionali? Mai con populisti”

(Adnkronos) – ”Mi aspetto che il governo in questa Manovra ci ascolti perchè noi siamo pronti a collaborare per migliorare la vita dei cittadini. Noi non facciamo scelte ideologiche”. Lo sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista all’Adnkronos al Forum Teha di Cernobbio.  ”Noi partecipiamo alle elezioni regionali se c’è un candidato che ci convince. Io Fico non lo sostengo. Non lo sosterrò mai, così come Tridico. Sono dei populisti che non hanno mai gestito niente e quando hanno gestito, nel caso di Tridico, propongono solo il reddito di cittadinanza”, ha poi sottolineato il leader di Azione sulla prossima tornata elettorale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

