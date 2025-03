Calenda, scritta intimidatoria davanti scuola del figlio. Il leader di Azione: “Vigliacchi venite da me”

(Adnkronos) – “Calenda infame”. Questa la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica davati la scuola del figlio di Carlo Calenda. A denunciarlo lo stesso leader di Azione attraverso i suoi canali social. “Questa scritta è comparsa davanti all’ingresso della scuola di mio figlio. Vorrei segnalare all’infame vigliacco che l’ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa”, si legge in un post su X. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)