Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati a Milano per Mps-Mediobanca

(Adnkronos) –

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano per le ipotesi di reato di aggiotaggio e di ostacolo alle autorità di vigilanza per aver – secondo gli inquirenti – concordato l’Ops-Offerta pubblica di scambio da 13,5 miliardi di euro (accolta in Borsa dal 62% di adesioni) con la quale Monte dei Paschi di Siena, di cui il governo era il primo azionista, tra gennaio e ottobre 2025 ha conquistato il controllo di Mediobanca, a sua volta prima azionista di Generali. L’anticipazione del sito del Corriere.it viene confermato all’Adnkronos. Da quanto si apprende, l’iscrizione è avvenuta nei mesi scorsi.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)