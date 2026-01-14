12.4 C
Calzolari (BolognaFiere): “Edizione record di Marca con 10 padiglioni e 1580 espositori”

(Adnkronos) – “I numeri dell’edizione 2026 di Marca sono veramente importanti, stiamo parlando infatti di una crescita a due cifre: 10 padiglioni, 28 catene della grande distribuzione, 25 mila visitatori attesi, 1580 espositori, 5000 buyer, compresi quelli che vengono da oltreoceano arrivati grazie alla collaborazione con Ice. Una dimensione, dunque, che non è soltanto italiana, ma sempre più internazionale. Cresce anche lo spazio del fresco, un’area su cui noi vogliamo puntare ulteriormente”. Così Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla giornata inaugurale dell’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.  

“Questa fiera inaugura l’anno fieristico, è la prima dell’agroalimentare a livello nazionale ed è una fiera molto vivace – aggiunge – c’è un clima di grandi aspettative da parte dei produttori che sono presenti”.  

© Riproduzione riservata

