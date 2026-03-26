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Calzolari , Cosmoprof hub globale per distretti e strategie della cosmetica

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 si conferma hub internazionale per il settore cosmetico, con l’80% degli espositori provenienti dall’estero e un ruolo centrale per il sistema produttivo italiano. Lo ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. La manifestazione rappresenta il luogo in cui il distretto italiano della cosmetica esprime al meglio le proprie eccellenze in termini di qualità, innovazione e capacità produttiva, favorendo l’incontro tra domanda e offerta internazionale. 

Oltre alla dimensione commerciale, la fiera si configura sempre più come spazio di riflessione strategica per il comparto: un’occasione per analizzare trend, ridefinire strategie e cogliere le opportunità offerte dall’innovazione. 

Il settore cosmetico, ha evidenziato Calzolari, continua a crescere anche a ritmi sostenuti, accompagnando lo sviluppo economico dei mercati e intercettando una domanda sempre più legata al benessere e alla cura della persona. “Nei padiglioni si percepisce un clima euforico”, ha osservato, segnale di un comparto ancora ricco di potenzialità.– 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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