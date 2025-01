‘Cambiare l’acqua ai fiori’, il besteller di Valérie Perrin diventa un film

(Adnkronos) – ‘Cambiare l’acqua ai fiori’, romanzo bestseller di Valérie Perrin, diventerà un film. Le riprese inizieranno nel mese di maggio in Francia: si tratta di una produzione Palomar, con la francese 24 25 Films, entrambe società del Gruppo Mediawan. Un film coprodotto e distribuito da StudioCanal, con il supporto di Canal+ e Netflix. A dirigere l’adattamento cinematografico, il regista Jean-Pierre Jeunet (‘Il favoloso mondo di Amélie’, ‘Una lunga domenica di passioni’), mentre a interpretare il ruolo della protagonista Violette Toussaint ci sarà l’attrice Leïla Bekhti, vincitrice nel 2011 del César Award come Miglior promessa femminile. Il romanzo di Valérie Perrin è uno dei più iconici e amati degli ultimi anni. Pubblicato in Italia da Edizioni e/o, è diventato un successo mondiale con oltre due milioni di copie vendute tra Francia e Italia, è stato tradotto in ventotto lingue, e ha vinto il Prix Maison de la Presse e il Prix des Lecteurs du Livre de Poche. La protagonista, Violette Toussaint, è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande personalità e una storia piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime che parevano nere si rivelano luminose. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)