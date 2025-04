Camilla ‘dona’ Paddington agli studenti di Roma: chi è l’orsetto amato dai bimbi inglesi

(Adnkronos) – Durante la visita a Roma, Camilla ha donato ai giovani allievi di una scuola la valigetta di Paddington piena di libri. Appassionata di letture, la regina è anche fondatrice del sito ‘The queen’s reading room’. Paddington, vero e proprio simbolo per il Regno Unito, è un orsetto color caramello, giunto da un misterioso Perù, che gira con una vecchia valigia deformata dai viaggi, indossa un capello, divora panini con la marmellata e adora la cioccolata calda, amatissimo da tutti i bambini inglesi, come il nostro Pinocchio made in Italy. E’ nato dalla penna di Michael Bond che nel 1956 si era innamorato di un orsacchiotto di pezza in una boutique nei pressi della stazione di Paddington. Il primo libro esce due anni dopo e conosce subito un immenso successo, si susseguono le traduzioni, ad oggi le avventure di Paddington sono pubblicate in 30 lingue. Ma negli anni sono stati tanti i libri a lui dedicati, così come serie d’animazione, film (l’ultimo del 2024) ma anche videogiochi e non solo, peluche e gadget a non finire.

Paddington è l'unico orso, forse, ad avere una statua che lo ricorda, inaugurata dal suo illustre 'papà' Michael Bond, il 24 febbraio 2000 nella stazione ferroviaria londinese di Paddington che ha dato i natali al suo nome. E' seduto su una valigia, ha un cartello al collo con su scritto 'Prendetevi cura di questo orso. Grazie'. Ma l'orso Paddington ha avuto il suo momento di gloria e soprattutto 'royal' il 4 giugno 2022, protagonista di un breve filmato, immortalato accanto alla regina Elisabetta, mentre prendevano il tè insieme in attesa del concerto per il Giubileo della sovrana inglese.