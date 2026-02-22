Camminare protegge il cuore e il cervello, non servono 10mila passi al giorno: lo studio

(Adnkronos) –

Servono davvero 10mila passi al giorno per aiutare il cuore, abbassare la pressione, tenere sotto controllo colesterolo e glicemia? Oppure siamo abituati a pensare che si debba camminare fino alle ‘quattro cifre’ per convenzione e non per reali benefici? Arrivare a 10mila passi non è alla portata di tutti, soprattutto se si pensa alle persone anziane. Camminare rappresenta l’attività fisica più elementare e gli effetti positivi sono prodotti anche da un impegno apparentemente contenuto, come evidenzia una ricerca pubblicata su Lancet Public Health.

Un passo dopo l’altro non solo ridimensiona il pericolo di infarto, con un’azione da scudo per il cuore, ma riduce i rischi legati ad altre patologie, compresi cancro e demenza. “Abbiamo la percezione secondo cui dovremmo fare 10mila passi al giorno, ma non è basata su elementi concreti”, dice la professoressa Melody Ding, autrice principale dello studio.

Il numero tondo è diventato di moda negli anni ’60, prima delle Olimpiadi di Tokyo 1964, per motivi puramente commerciali. “Il numero è stato decontestualizzato”, dice la scienziata. Al cambio, sarebbero circa 8 chilometri, metro più, metro meno. La distanza totale varia in base all’altezza del soggetto, al sesso, all’ampiezza della falcata e alla velocità: chi procede più rapidamente tende ad allargare il compasso.

Lo studio in questione ha esaminato i dati relativi alla salute e all’attività fisica di 160mila adulti in diversi paesi. Il numero magico quando si parla di camminare e dei benefici per cuore e cervello è rappresentato dal 7000. Con questo ‘bottino’ si ottiene la riduzione del rischio collegato a diverse patologie, un risultato nettamente migliore rispetto a quello che viene centrato – ad esempio – camminando per soli 2000 passi al giorno. Chi decide di spingersi oltre ‘quota 7000’ non sembra ottenere ulteriori benefici sostanziali, se non quelli collegati ad un’ulteriore riduzione di rischi di demenza. Se anche il traguardo di 7000 passi non è raggiungibile, ci si può consolare: chiudere una giornata a 4000 consente in prospettiva di migliorare il quadro complessivo della salute.

D’altra parte, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non indica il numero di ‘step’ come parametro e consiglia 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività intensa a settimana. “Ci sono persone che nuotano, vanno in bicicletta o hanno disabilità fisiche che non permettono loro di fare passi”, spiega la professoressa Ding, come ha evidenziato la Bbc.

Per chi si dedica ad altri sport, il walking è “un’aggiunta”. Per il professor Daniel Bailey, della Brunel University di Londra, lo studio sfata definitivamente il “mito” secondo cui sarebbero necessari 10mila passi: puntare a 5-7000 è “un obiettivo più realistico e raggiungibile”. In particolare, come evidenzia il professor Azeem Majeed, docente all’Imperial College di Londra, il discorso vale per le persone anziane o affette da patologie. “Camminare è generalmente un’attività che richiede poco sforzo”, ma diventa un impegno da non sottovalutare per chi convive con malattie croniche.

