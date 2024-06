Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4

(Adnkronos) – Nuova scossa di terremoto oggi, 18 giugno, nella zona dei Campi flegrei. Il sisma è stato registrato nella notte dopo le 3.58, svegliando gli abitanti. Come riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 3,4 con una profondità di circa 3 chilometri. Al momento non si segnalano danni. Qualche ora prima c'erano state altre due scosse di intensità minore. Come scrivono i quotidiani locali, il terremoto è stato avvertito in maniera nitida, oltre che nell'area dei Campi Flegrei, anche a Licola, Monterusciello, Cuma e anche in alcuni quartieri di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)