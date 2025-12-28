9.5 C
Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare

(Adnkronos) – Tragedia a Pietracatella, in provincia di Campobasso: dopo una cena a base di pesce la Vigilia di Natale, una famiglia composta da padre, madre e figlia si sono sentiti male. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, ma la ragazza di 16 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli. 

La sera della vigilia avrebbero cenato con pesce e frutti di mare, delle cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male. Si sono recati al Pronto Soccorso dell’ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. Ieri sera dolori e coliche sono diventati insopportabili e tutti e tre tornano in ospedale in condizioni precarie. Figlia e padre finiscono in rianimazione, la madre in medicina. Ma la ragazza non ce la fa e muore intorno alle 22,30. Solo l’autopsia chiarirà se è stata un’intossicazione o un’intolleranza a causare il decesso della ragazza. 

cronaca

