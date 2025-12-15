8.6 C
lunedì 15 Dicembre 2025
Campobasso, si pattina sulle note di Faccetta Nera: scoppia la polemica

(Adnkronos) – Pattinare sulle note di ‘Faccetta nera’, forse la canzone più simbolica del regime fascista. È successo ieri, domenica 14 dicembre, a Campobasso sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio.  

A denunciare pubblicamente il grave episodio, il segretario del circolo Sinistra Italiana del capoluogo molisano, Matteo Fallica. Il movimento politico ha comunque preso atto che, a seguito delle proteste dei genitori dei bambini che pattinavano, un amministratore comunale si sia immediatamente attivato e che il gestore della pista abbia successivamente chiesto scusa, parlando di una playlist non controllata. 

“Un episodio inaccettabile”. Così all’Adnkronos la sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, stigmatizzando quanto accaduto proprio davanti al Comune. La sindaca, a capo di un’amministrazione Pd-Cinque Stelle, è amareggiata per i commenti e gli attacchi rivolti al Comune, “totalmente ignaro e incolpevole”.  

Il gestore della pista si è scusato con l’Amministrazione comunale e pubblicamente con i cittadini, spiegando che il brano è stato trasmesso inavvertitamente, all’interno di una sequenza di canzoni italiane selezionate tramite un servizio di streaming. “Il gestore, infine – conclude la sindaca – ha garantito che l’episodio, per questa amministrazione inaccettabile, non si ripeterà”. 

cronaca

