‘Campus visivo’, a Tor Vergata visite gratuite per studenti a basso reddito

(Adnkronos) – Portare la prevenzione visiva all’interno delle università e aiutare gli studenti che rinunciano alle cure per motivi economici. Con questo obiettivo la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha presentato oggi all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ‘Campus visivo’, progetto dedicato alla comunità studentesca dell’ateneo. L’iniziativa nasce per sostenere gli studenti che, sempre più spesso, rinviano controlli e cure oculistiche a causa delle difficoltà economiche. Si tratta di un impegno che la Fondazione porta avanti da anni per migliorare l’accesso alla salute visiva delle persone in condizioni di fragilità. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e con il patrocinio della Regione Lazio e del ministero dell’Università e della ricerca (Mur), prevede l’allestimento di una clinica oculistica temporanea all’interno dell’ateneo. Dal 2 al 27 marzo 2026 sono offerte visite oculistiche gratuite e donati occhiali da vista agli studenti con Iseeu inferiore a 13.000 euro.

L’iniziativa unisce diritto allo studio e tutela della salute visiva in una fase della vita in cui l’intenso impegno nello studio e l’uso prolungato di dispositivi digitali possono aumentare il rischio di disturbi visivi, mentre le difficoltà economiche possono indurre a rimandare controlli e cure. La clinica, allestita all’interno degli spazi dell’Università consente di effettuare circa 50 visite al giorno, per un totale stimato di 1.000 studenti visitati. Il progetto può contare anche sul contributo dei volontari di EssilorLuxottica che affiancano il personale sanitario nelle attività di accoglienza, registrazione e assistenza agli studenti. Le visite sono effettuate dallo staff medico del Dipartimento di Oftalmologia del Policlinico universitario Tor Vergata, coordinato da Carlo Nucci, professore di Oftalmologia e prorettore vicario, direttore della Scuola di specializzazione in Oftalmologia e presidente della Società degli oftalmologi universitari italiani. Il team sanitario è composto da due oculisti, due ortottisti e un ottico, che supporta gli studenti nella scelta delle montature e delle lenti. Al termine della visita, agli studenti che ne hanno bisogno vengono forniti occhiali da vista gratuiti, consegnati entro pochi giorni.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta oggi presso l’Università di Roma Tor Vergata alla presenza, tra gli altri, del Rettore Nathan Levialdi Ghiron, del presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, del professor Carlo Nucci, del preside della Facoltà di Medicina e chirurgia Roberto Bei, del direttore generale del Policlinico Tor Vergata Ferdinando Romano, dei direttori dei Dipartimenti di Medicina dell’Università di Roma Tor Vergata, della Prorettrice alle Politiche di Innovazione sociale dell’Università di Roma Tor Vergata Rosaria Alvaro e del Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Andrea Rendina.

“Gli studenti rappresentano il cuore della vita universitaria e il primo patrimonio di un Ateneo – afferma Nathan Levialdi Ghiron –. Per questo prendersi cura del loro benessere non è un’attenzione accessoria, ma parte integrante della missione educativa dell’università. ‘Campus visivo’ nasce con questo spirito: offrire agli studenti un servizio concreto di prevenzione, accessibile direttamente in ateneo, perché studiare e vivere l’università significhi poter contare anche su una comunità che si prende cura di loro”. “Un’università che forma medici e fa ricerca clinica ha anche la responsabilità di mettere queste competenze a disposizione della propria comunità – dichiara Nucci –. ‘Campus visivo’ nasce da questa idea: portare la prevenzione oculistica dentro l’ateneo e offrirla agli studenti nel luogo in cui vivono quotidianamente il loro percorso universitario, trasformando il sapere medico in un servizio concreto per la salute della comunità studentesca”.

“Grazie alla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia per i programmi dal profondo valore sociale che porta avanti, diffondendo la cultura della prevenzione visiva – ha sottolineato Aurigemma –: dopo le ‘Giornate della vista’ dello scorso anno a Tor Bella Monaca, con visite dedicate alle fasce più in difficoltà, ora con ‘Campus visivo’ le attività di prevenzione sono rivolte agli studenti dell’Università di Roma Tor Vergata con Iseeu inferiore a 13mila euro”. Per questo desidero ringraziare anche l’ateneo e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Sono fondamentali tali attività, e come Consiglio regionale garantiremo il massimo supporto a iniziative simili: è importante entrare nei luoghi di lavoro, di studio e di ritrovo per far comprendere quanto sia prioritario diffondere la cultura della prevenzione, che rappresenta un investimento capace di generare ricadute positive sulla salute e sul benessere, oltre a consentire la diagnosi precoce. Tra l’altro, alla Pisana stiamo portando avanti da oltre un anno e mezzo il programma ‘Un Consiglio in salute’, che prevede visite gratuite e screening ai dipendenti”.

“Campus visivo rappresenta un impegno sociale, educativo e civile fondato su un principio essenziale: vedere bene non è soltanto una condizione clinica, ma una questione di equità – ha concluso Rendina –. Garantire l’accesso alla salute visiva significa rimuovere un ostacolo che può incidere profondamente sulle opportunità di studio, crescita e costruzione del proprio futuro. Ciò che rende questo progetto particolarmente significativo è che rende possibile la costruzione di una rete solidale che unisce istituzioni, università, sistema sanitario e terzo settore: un esempio concreto di sussidiarietà circolare, in cui competenze diverse convergono per offrire maggiori opportunità ai giovani e contribuire allo sviluppo della nostra società”.

