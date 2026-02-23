13.9 C
Can Yaman a Sanremo, hotel segreto e richieste ‘speciali’ tra noci pecan e caffè

(Adnkronos) – A Sanremo, i fan ma soprattutto le fan di Can Yaman sono già in fibrillazione. L’attore turco, coconduttore della prima serata del festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arriverà nella tarda serata di oggi nella città dei fiori. Yaman atterrerà a Nizza con un volo da Madrid, dove si trova per altri impegni professionali.  

Bocche cucite su dove alloggerà ma – a quanto apprende l’Adnkronos – la location scelta, proprio per evitare l’assedio dei fan a Sanremo, è il Grand Hotel del Mare di Bordighera. Secondo fonti vicine all’entourage dell’attore, consultate dall’Adnkronos, Yaman avrebbe fatto richieste molto semplici per il suo arrivo a Sanremo: noci pecan, acqua e caffè sono le cose che l’attore turco, reduce dal successo del remake di ‘Sandokan’, ha richiesto allo staff che si occupa del suo soggiorno sanremese.  

spettacoli

