sabato 10 Gennaio 2026
Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco a ‘C’è Posta per Te’

(Adnkronos) –
Can Yaman sarà ospite questa sera a C’è Posta per Te. Nonostante la notizia dell’arresto dell’attore turco arrivata questa mattina, la sua partecipazione come ospite nella puntata del people show di Canale 5, in onda questa sera, resta confermata. È quanto apprende l’Adnkronos. 

La decisione di mandare in onda il segmento che vede protagonista l’attore è motivata dal fatto che la puntata dello show di Maria De Filippi è stata registrata nei giorni scorsi, prima dell’arresto per consumo di droga di cui si è avuta notizia stamani. La messa in onda procederà quindi come previsto dal palinsesto. 

Oggi, sabato 10 gennaio, un’operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando alla detenzione di 7 persone, tra cui il noto attore turco (protagonista di serie tv come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan) e la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo riporta il quotidiano turco Hürriyet.  

Secondo la ricostruzione del quotidiano, le forze dell’ordine, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città. Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, che si trovava all’interno del club come cliente. 

Le fonti del quotidiano precisano un dettaglio fondamentale: l’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l’attore nell’ambito dell’indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo. 

L’operazione ha coinvolto anche altre figure note, tra cui Ayşe Sağlam, Ceren Alper, alcuni ‘Youtuber’, proprietari e manager dei locali ispezionati. Hürriyet aggiunge inoltre che a carico di Can Yaman risulterebbe già agli atti una precedente denuncia per uso di droghe. Le indagini proseguono per chiarire la rete di spaccio e consumo legata ai locali della movida di Istanbul. 

