12.8 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Can Yaman è single, finita la relazione con Sara Bluma: “Cerco il vero amore”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Can Yaman di nuovo single? La relazione tra l’attore turco e Sara Bluma sarebbe giunta ormai al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni, alimentate dalla sparizione delle foto insieme sui social, l’ipotesi trova ora conferma. A riportarlo è il settimanale ‘Diva e Donna’ che in copertina riporta una confidenza dell’attore: “Ora cerco il vero amore”, ha detto Yaman.  

L’ultima volta che i due sono stati visti insieme risale a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. Da allora, nessuna immagine di coppia, fino a quando l’artista e dj di origini algerine ha chiuso il profilo social eliminando tutte le foto insieme all’ex compagno.  

 

La prima apparizione pubblica risale invece allo scorso 23 giugno, quando la coppia ha sfilato all’Italian Global Series Festival, a Rimini, mano nella mano. In un’intervista rilasciata a Domenica In, l’attore si è mostrato molto riservato e concentrato sul lavoro, evitando qualsiasi domanda riguardo sulla vita privata, che preferisce mantenere lontano dai riflettori.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.8 ° C
13.5 °
12.1 °
72 %
0.5kmh
20 %
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1479)ultimora (1376)sport (57)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati