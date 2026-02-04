Cancellato il volto dell’angelo simile a Meloni nella cappella di San Lorenzo in Lucina

(Adnkronos) – E’ stato rimosso il volto dell’angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell’affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il volto è stato cancellato.
