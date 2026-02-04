9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Cancellato il volto dell’angelo simile a Meloni nella cappella di San Lorenzo in Lucina

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ stato rimosso il volto dell’angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell’affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il volto è stato cancellato.  

