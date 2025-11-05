16.6 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cancro prostata, Girelli (Pd): “Investire in prevenzione e formazione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Fare una diagnosi precoce del tumore alla prostata è importante. Avere una rete capillare sul territorio per una presa in carico delle persone affette dalla stessa patologia lo è altrettanto”. Così Gian Antonio Girelli, membro della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, intervenendo oggi all’incontro con i giornalisti dedicato alle ‘Strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico’. 

In questo contesto, spiega, le istituzioni devono fare “innanzitutto una campagna di informazione e sensibilizzazione, dove si illustra che gli screening non sono una noia. Successivamente bisogna avere una capacità di presa in carico in maniera capillare”. Per l’onorevole democratico, serve “un cambio di approccio in cui si mette al primo posto la programmazione dei bisogni rispetto all’organizzazione dell’offerta sanitaria e che presuppone una formazione diversa del personale sanitario, un coinvolgimento del terzo settore e maggiori investimenti”. Inoltre, “bisogna investire sul benessere perché la qualità e la durata della vita delle persone dovrebbe essere la priorità per la politica – sottolinea Girelli – Farlo nel modo giusto significa risparmiare risorse in cure nel futuro, con ricadute economiche, nuovi posti di lavoro e ripercussioni sulle famiglie”. L’auspicio è di “un futuro che prevede uno stato di salute delle persone più alto e anche la sostenibilità” e la salvaguardia “del principio universalistico del diritto alla cura”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.6 ° C
16.7 °
16.4 °
59 %
0.6kmh
7 %
Mer
16 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1531)ultimora (1425)sport (70)demografica (36)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati