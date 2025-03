Candreva si ritira: “Non lo considero un addio ma un nuovo punto di partenza”

(Adnkronos) – Antonio Candreva annuncia il suo addio al calcio giocato a 38 ann”. Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti scrive in un post su Instagram – Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita”. In vent’anni di carriera ha vestito le maglie di Ternana, Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana. In Serie A ha totalizzato 85 gol e 100 assist in 502 partite, con la Nazionale 7 gol in 54 partite. “Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni – continua – Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)