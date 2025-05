Cannes 2025, effetto dress code: Halle Berry costretta a cambiare abito

(Adnkronos) – La prima ‘vittima’ del rigido dress code di Cannes 2025 è un membro della giuria del festival, Halle Berry. L’attrice statunitense ha indossato un abito a strisce bianche e nere per la serata d’apertura, ma, ha ammesso in un’intervista a ‘Variety’, l’outfit è stata una seconda scelta. “Avevo un bellissimo abito di Gupta”, ha detto, spiegando di non averlo potuto indossare perché troppo ingombrante. “Non andrò contro le regole”, ha chiarito. Poi l’attrice ha ammesso che “la parte sulla nudità è una buona regola”. Le nuove regole ufficiali, diffuse dalla kermesse, relative al dress code sul tappeto rosso vietano abiti trasparenti: “Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul tappeto rosso, così come in qualsiasi altra area del festival”. Inoltre, “non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che impediscano il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in teatro”. Il personale addetto all’accoglienza “è obbligato a vietare l’accesso al tappeto rosso a chiunque non rispetti queste regole”. Nonostante questo però c’è già qualcuno che è stato lasciato sfilare con abiti che rispondono a queste descrizioni, come Heidi Klum e Wan QianHui. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)