Cannes, nessun regista italiano in concorso: il programma della 79esima edizione

(Adnkronos) – Nessun regista italiano in concorso alla 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio,

ma alla kermesse non mancherà un tocco di Italia con l’anteprima di ‘Roma Elastica’. Tra i film in lizza annunciati oggi dal delegato generale del festival francese, Thierry Frémaux, presentando il cartellone dell’edizione 2026 ci sono: ‘Amarga Navidad’ di Pedro Almodóvar, ‘Sheep in the Box’ di Hirokazu Kore’eda, ‘Histoires parallèles’ di Asghar Farhadi, ‘Fatherland’ di Pawel Pawlikowski e ‘Moulin’ di László Nemes.

In lizza per la Palma d’oro anche ‘Minotaur’ di Andrey Zvyagintsev, ‘The Beloved’ di Rodrigo Sorogoyen, ‘The Man I Love’ di Ira Sachs, ‘Fjord’ di Cristian Mungiu, ‘Histoire de la nuit’ di Léa Mysius, ‘Notre salut’ di Emmanuel Marre, ‘Gentle Monster’ di Marie Kreutzer, ‘Nagi Notes’ di Koji Fukada, ‘Hope’ di Na Hong-Jin, ‘Garance’ di Jeanne Herry, ‘The Unknown’ di Arthur Harari, ‘All of Sudden’ di Ryusuke Hamaguchi, ‘The Dreamed Adventure’ di Valeska Grisebach, ‘Coward’ di Lukas Dhont, ‘La Bola Negra’ (‘The Black Ball’) di Javier Ambrossi e Javier Calvo, ‘A Woman’s Life’ di Charline Bourgeois-Taquet.

Nessun regista italiano concorrerà per la Palma d’Oro. La competizione ufficiale, però, potrebbe allargarsi: un nuovo titolo è atteso in selezione, ha fatto sapere il delegato generale Thierry Frémaux. E magari sulla Croisette potrebbe arrivare Nanni Moretti con ‘Succederà questa notte’, tratto dal libro ‘Legami’ di Eshkol Nevo e con protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel.

Nel Concorso, tuttavia, non manca un po’ di Italia come Erri De Luca nel cast di ‘A Woman’s Life’ di Charline Bourgeois‑Taquet. Lo ha annunciato il delegato generale del festival francese, Thierry Frémaux. Al momento non sono stati diffusi dettagli sul ruolo affidato allo scrittore napoletano, che però non è un volto inedito sulla Croisette. Nel 2003, infatti, aveva infatti fatto parte della giuria dell’edizione presieduta dal regista francese Patrice Chéreau.

Con ‘Roma Elastica’ sbarcheranno intanto in Francia Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Martina Scrinzi, Ornella Muti, Franco Nero, Michele Bravi, Alessio Gallo e Tea Falco.

Il film – diretto da Bertrand Mandico- sarà presentato nella sezione ‘Midnight Screenings’. Nel cast figurano anche le star francesi Marion Cotillard – protagonista del film – e Noémie Merlant. Ambientata negli Anni 80, la storia segue le vicende di un’attrice che si appresta a girare il suo ultimo film a Roma. Il film – girato anche negli studi di Cinecittà di Roma – è descritto come “un omaggio ad alcuni dei grandi maestri e leggende del cinema italiano”.

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