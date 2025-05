Cannes, palma d’oro a Jafar Panah per ‘A simple accident’. Tutti i premi

(Adnkronos) – La palma d’oro per il miglior film della 78esima edizione del Festival di Cannes va al regista iraniano Jafar Panah per ‘A simple accident’. Il premio per la migliore interpretazione maschile alla 78esimo Festival di Cannes va a Wagner Moura per ‘The Secret Agent’. Moura interpreta un uomo in fuga e in ascolto, una figura politica e insieme privata, che incarna l’ambiguità della storia brasiliana degli anni ’70. Nessun effetto, nessun eccesso: solo uno sguardo mobile e inquieto che attraversa il film come una presenza resistente e incerta. È uno dei premi più netti della serata. Il premio per la migliore interpretazione femminile va a Nadia Melliti per la sua interpretazione in ‘La Petite Dernière’ di Hafsia Herzi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)