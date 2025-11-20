8.6 C
Caos al Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni e Jonas lo attacca

(Adnkronos) –
Caos al Grande Fratello. Ieri sera, il concorrente Omer ha perso il controllo davanti ai coinquilini facendo un gesto che ha fatto infuriare Jonas, sfiorando così una rissa. 

Tutto è cominciato durante una chiacchierata tra inquilini in giardino. Rasha, che da alcune settimane sta vivendo un flirt con Omer, stava spiegando agli altri ragazzi come vive l’intimità di coppia. Un argomento che Omer considerava privato e non da condividere con gli altri ragazzi.  

Dopo un battibecco tra la coppia, la situazione è presto degenerata. Omer si è alzato in piedi e ha urlato: “Qualcuno vuole sapere che taglia di mutande ho? XL, a volte XXL. Volete vederlo?”. Poi si è slacciato i pantaloni e li ha abbassati, mostrando in boxer davanti agli altri. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole.  

Ad affrontare direttamente Omer, ci ha pensato Jonas: Se fai quel gesto fuori chiamano la polizia e ti portano in galera. Sai cosa significa? L’hai capito sì o no? Se ti abbassi le mutande in pubblico, succede un casino e non si fa. L’hai capito o no?”. Omer ha così reagito insultandolo: “Stai urlando come un cane. Non urlare con me, hai capito bambino?!”.  

Gli animi si sono placati grazie agli altri inquilini che sono riusciti a separarli dopo vari tentativi. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

