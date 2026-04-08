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Caos in Barcellona-Atletico, espulso Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez. Cos’è successo in Champions

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(Adnkronos) – Un caso Var potrebbe decidere i quarti di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, oggi mercoledì 8 aprile. Sul finire del primo tempo, l’arbitro Kovacs fischia un calcio di punizione per i Colchoneros e ammonisce Cubarsì per un fallo su Giuliano Simeone, lanciato a rete. La protesta della panchina di Diego Simeone è immediata: i madrileni chiedono l’espulsione del difensore blaugrana per fallo da ultimo uomo e chiara occasione da gol.  

Il direttore di gara viene richiamato al Var dopo pochi secondi per rivedere l’azione e alla fine cambia decisione, optando per il cartellino rosso. Poi, la beffa nella beffa per gli uomini di Flick: a tirare il calcio di punizione è Julian Alvarez, che piazza il suo destro a giro all’incrocio dei pali, firmando il vantaggio senza lasciare scampo a Garcia. Il derby di Spagna adesso pende tutto dalla parte dell’Atletico Madrid.  

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