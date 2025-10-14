13.9 C
Capo Verde fa la storia e si qualifica ai Mondiali. Poi l’invasione di campo

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Capo Verde si è qualificato per i Mondiali 2026. La piccola Nazione africana, situata nell’arcipelago vulcanico al largo della costa nord-occidentale del continente, a 500 chilometri dalle coste del Senegal, ha scritto una nuova pagina della storia del calcio diventando il secondo Paese più piccolo (conta una popolazione di circa 560mila abitanti) a riuscire a qualificarsi per la rassegna iridata, che si terrà la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. 

La squadra allenata dal ct Pedro Leitao Brito, ex difensore capoverdiano anche conosciuto come ‘Bubista’, ha superato Eswatini 3-0 certificando il primo posto nel girone D delle qualificazioni africane, alendo a 23 punti, e relegando il Camerun alla seconda piazza. Tra i protagonisti anche un ex Serie A, Livramento, attaccante passato dall’Hellas Verona oggi al Casa Pia, in Portogallo. 

Al triplice fischio del match che ha fatto volare Capo Verde ai Mondiali si è scatenata la gioia di un popolo intero, con i giocatori in lacrime che hanno abbracciato i propri tifosi durante l’inevitabile invasione di campo. 

 

sport

