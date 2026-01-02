Capodanno, strage di uccelli a Roma ma la foto sui social è un fake

9.4 C
(Adnkronos) – Strage di uccelli al centro di Roma nella notte di Capodanno. Un tappeto di storni stesi a terra in via Cavour tra strada e marciapiedi, un’immagine che sta circolando nelle ultime ore suoi social e che sta suscitando l’indignazione degli utenti. Ma la foto è un fake. O meglio la foto è vera ma risale al 1 gennaio 2021 quando allora in concomitanza con i festeggiamenti di San Silvestro effettivamente nel cuore della città, nelle vie intorno alla stazione Termini, impauriti dai botti, morirono centinaia di uccelli soprattutto storni.  

