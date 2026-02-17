15.5 C
Cappelletti (Serie A Women): “Con anti-Hpv il virus non fa gol”

(Adnkronos) – “C’è una similitudine tra le portiere e il vaccino: come durante le partite le portiere al 90% definiscono il risultato della partita, il vaccino ferma il virus” Hpv “e aiuta a vincere la partita”. Lo ha detto Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, all’evento organizzato oggi a Roma per presentare la campagna di comunicazione ‘Blocca l’Hpv con la vaccinazione’, lanciata da Msd Italia con Serie A Women e approvata dal ministero della Salute. L’iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione che va oltre l’aspetto sportivo, perseguendo un obiettivo di salute pubblica e dando voce all’importanza della prevenzione dei tumori Hpv-correlati. 

“Come calcio femminile di vertice sposiamo sempre messaggi positivi – sottolinea Cappelletti – Per noi veicolare attraverso lo sport e il gioco del calcio l’importanza della vaccinazione contro un virus che colpisce in maniera silenziosa e crea anche danni seri rappresenta la volontà forte di farci sentire. Notoriamente” l’Hpv “è un virus che viene collegato molto al genere femminile, quindi è giusto che” questo messaggio “parta da noi e attraverso noi arrivi anche alla parte maschile, perché colpisce anche loro. Siamo onorate e felici di essere portatrici di questo messaggio”.  

