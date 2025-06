Carabinieri, Cerimonia di cessione Comando Legione Sicilia

(Adnkronos) – Cerimonia di cessione del comando della Legione Carabinieri Sicilia. Il Generale di Divisione Giuseppe Spina lascia, dopo quasi due anni, l’incarico perché destinato a Roma, quale Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, organismo del Ministero dell’Interno che si occupa della prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, occupandosi – anche in ambito internazionale – del coordinamento, della pianificazione e dell’alta direzione delle attività svolte dalle Forze di Polizia nello specifico settore. Nel corso della cerimonia, presieduta dal Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale “Culqualber”, il Generale di Divisione Giuseppe Spina ha ceduto il comando al Vice Comandante, Col. Corrado Scattaretico. Il Generale Spina, nel suo intervento, ha ricordato come in questi due anni, sotto la direzione della Magistratura Inquirente Distrettuale, i Carabinieri della Legione Sicilia hanno complessivamente condotto 68 operazioni antimafia che hanno portato all’arresto di 870 persone ed al sequestro di beni per 100 milioni di euro. Inoltre, ha ringraziato le donne e gli uomini dell’Arma della Sicilia che, con passione e dedizione, si occupano ogni giorno delle sempre più multiformi sfide della sicurezza perché, quanto accade intorno a noi nonché i mutamenti sociali, determinano l’insorgere di domande di sicurezza sempre più ampie e articolate. Alla cerimonia erano presenti le principali autorità civili, religiose e militari della Sicilia, tutti i comandanti provinciali dell’Isola nonché una folta rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo, compresi i Carabinieri Forestali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)