Carburanti, mercati reagiscono a conflitto Israele-Iran: su prezzi benzina e diesel

(Adnkronos) – Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, tornano a salire con forza i prezzi di benzina e diesel: i rischi di possibili perturbazioni sugli approvvigionamenti fanno aumentare le quotazioni petrolifere dopo un inizio settimana di assestamento. Il Brent ha chiuso ieri al livello di venerdì, all’indomani dei primi attacchi israeliani, mentre balzano le quotazioni dei prodotti raffinati: il gasolio, in particolare, è tornato ai livelli di inizio marzo. Quanto ai prezzi dei carburanti alla pompa, i rialzi segnalati ieri sui listini si riversano questa mattina sui prezzi medi, che tornano ai livelli di fine aprile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo rialzi di due centesimi, per Q8 +1 cent sulla verde e +2 sul diesel. Le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, mostrano la benzina self service a 1,714 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,721, pompe bianche 1,700), diesel self service a 1,614 euro/litro (+8, compagnie 1,623, pompe bianche 1,597). Benzina servito a 1,853 euro/litro (+7, compagnie 1,897, pompe bianche 1,769), diesel servito a 1,753 euro/litro (+7, compagnie 1,799, pompe bianche 1,666). Gpl servito a 0,708 euro/litro (-1, compagnie 0,717, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,439 euro/kg (invariato, compagnie 1,444, pompe bianche 1,436), Gnl 1,270 euro/kg (invariato, compagnie 1,267 euro/kg, pompe bianche 1,272 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,811 euro/litro (servito 2,079), gasolio self service 1,722 euro/litro (servito 1,994), Gpl 0,842 euro/litro, metano 1,505 euro/kg, Gnl 1,342 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)