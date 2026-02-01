Carlo Conti a Verissimo, pronto per Sanremo 2026: cantanti, canzoni e duetti

(Adnkronos) –
È tutto pronto per Sanremo 2026. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, per la prima volta a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per Conti, che si appresta a guidare il suo quinto Festival, è in programma un’intervista ritratto.
La 76esima edizione della kermesse canora andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay), dal Teatro Ariston di Sanremo. Ecco le principali informazioni ufficiali sull’evento già svelate:
Questo l’elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse:
Tommaso Paradiso – I romantici
Chiello – Ti penso sempre
Serena Brancale – Qui con me
Fulminacci – Stupida Sfortuna
Ditonellapiaga – Che fastidio!
Fedez e Masini – Male necessario
Leo Gassmann – Naturale
Sayf – Tu mi piaci tanto
Arisa – Magica favola
Tredici Pietro – Uomo che cade
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Samurai Jay – Ossessione
Malika Ayane – Animali Notturni
Luché – Labirinto
Raf – Ora e per sempre
Bambole di Pezza – Resta Con me
Ermal Meta- Stella stellina
Nayt – Prima che
Elettra Lamborghini – Voilà
Michele Bravi – Prima o poi
J-Ax – Italia Starter Pack
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
Maria Antonietta E Colombre
Francesco Renga – Il meglio di me
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
LDA e Aka7ven – Poesie clandestine
Dargen D’Amico – AI AI
Levante – Sei tu
Eddie Brock – Avvoltoi
Patty Pravo – Opera
I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025.
Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l’anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.
Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma
Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena
Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan
Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso
Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony
Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro
Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup
Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa
Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust
Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser
Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri
Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani
J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato).
Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo
Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello
Levante, ‘I maschi’ con Gaia
Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani
Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con Claudio Santamaria
Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna
Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas
Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia
Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele
Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko
Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors
Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo
Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci
Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi
Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia
Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio
Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band.
Al fianco di Carlo Conti, sul palco dell’Ariston per cinque sere consecutive ci sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo. In un secondo annuncio, il conduttore ha svelato un altro nome, quello di Achille Lauro che ricoprirà il ruolo di co-conduttore del Festival nella serata del 25 febbraio.
Il direttore artistico inoltre ha ufficializzato la presenza di Max Pezzali come protagonista del “palco sul mare”. L’artista sarà ospite fisso sulla nave del Festival, animando cinque serate a tema che trasformeranno Sanremo in una grande festa collettiva, sulle note delle sue canzoni più celebri, capaci da oltre 30 anni di unire generazioni diverse.
