Carlo e Camilla a Roma, oggi al Senato e alla Camera

(Adnkronos) – Re Carlo III e la Regina Camilla oggi alla Camera e al Senato. La giornata dei reali a Roma, secondo il programma di mercoledì 9 aprile, ruota attorno a Montecitorio e a Palazzo Madama. Alle 13.55 Carlo e Camilla saranno accolti in Senato dal presidente Ignazio La Russa che li accompagnerà nell’Aula legislativa, passando per il Cortile d’Onore e il corridoio antistante la Sala Maccari, il Salone Garibaldi, la Sala del Risorgimento e la Sala dello Struzzo. Nel programma si informa che “nell’Aula legislativa, il presidente La Russa consegnerà in dono alle Loro Maestà la riproduzione, con dedica, della campanella del Senato, la cosiddetta ‘martinella’. A seguire, nella Sala Pannini, verrà illustrata alla coppia reale la cinquecentina ‘Assertio septem sacramentorum’ conservata nella Biblioteca del Senato della Repubblica ‘Giovanni Spadolini'”. Quindi, si passa alla Camera dei deputati. Alle 14.50 è prevista la cerimonia nell’Aula di Montecitorio, introdotta dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e La Russa, quindi l’intervento di Re Carlo III. In rappresentanza del governo sarà presente il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani. I Reali saranno accolti dal presidente Fontana sul piazzale di Montecitorio alle 14.30, dove sarà schierato un picchetto interforze. Fontana avrà poi un incontro di carattere bilaterale con i sovrani, in Sala della Regina, dove sono allestite teche con alcuni disegni originali e manufatti, tra i quali il bozzetto dell’Aula di Montecitorio, dell’architetto Ernesto Basile. A seguire in sala dei ministri, al piano Aula, è previsto un momento di saluto con i componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato e con il rappresentante del governo. In Aula – dalle 14.50 – la cerimonia si aprirà con l’esecuzione, da parte della banda interforze, degli Inni del Regno Unito e d’Italia. Re Carlo interverrà dopo Fontana e La Russa. La cerimonia terminerà attorno alle 15.15. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)