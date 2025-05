Carlo e Camilla in Canada, Buckingham Palace: “Visita breve ma di impatto”

(Adnkronos) – Anche se breve, la visita di due giorni di re Carlo, che inizia oggi in Canada, avrà sicuramente un forte impatto, come ha dichiarato Buckingham Palace. Nel primo viaggio nel Paese nordamericano da capo dello Stato, Charles sarà il secondo monarca, dopo la regina Elisabetta II, a partecipare all’apertura ufficiale del parlamento canadese e a pronunciare il discorso che illustra l’agenda legislativa del governo. Mentre si rivolgerà al governo canadese, gli occhi dei commentatori saranno puntati su eventuali riferimenti a Donald Trump, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha attaccato il Canada con una guerra commerciale e la minaccia di annettere il Paese come 51esimo Stato degli Usa. Il re viaggerà con la moglie Camilla a un mese dalla vittoria elettorale del Partito Liberale dell’ex governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney. Un portavoce del Palazzo, parlando del viaggio, ha dichiarato: “Il re e la regina attendono con ansia il programma, consapevoli che si tratta di una visita breve ma, si spera, di grande impatto”. La visita inizierà con un evento nella capitale Ottawa, presso il Lansdowne Park, dove il re e e la regina celebreranno il patrimonio culturale e la diversità del Paese. Subito dopo, Carlo riceverà in udienza la prima governatrice generale indigena del Canada, Mary Simon, e il rappresentante del re in Canada, il primo ministro Carney, e parteciperà a una breve cerimonia per il giuramento di Camilla come membro del Consiglio Privato Canadese. Gli eventi per Carlo e Camilla si concluderanno con un breve ricevimento in onore dei governatori delle 10 province canadesi e i commissari territoriali dei tre territori. Il momento clou del viaggio sarà domani, quando la coppia reale parteciperà all’inaugurazione del Parlamento, simile alla cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito, ma senza la formalità o le insegne reali tipiche della Gran Bretagna. La defunta regina fu la prima sovrana a pronunciare il discorso di apertura del Parlamento canadese nell’ottobre 1957, durante la sua prima visita nel Paese come capo di Stato. Steven Guilbeault, ministro canadese dell’Identità e della Cultura, ha dichiarato: “Il discorso pronunciato da Sua Maestà per l’apertura della 45ma legislatura è un’occasione memorabile, che unisce i canadesi nella celebrazione della nostra ricca storia, della nostra democrazia e delle istituzioni che sono al servizio di tutti noi. Questa visita offre l’opportunità di mettere in luce lo speciale rapporto tra il Canada e la Corona, sottolineando al contempo la forza, la diversità e l’unità che ci definiscono sulla scena mondiale”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)