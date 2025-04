Carlo e Camilla, oggi ultima tappa della visita in Italia: reali a Ravenna

(Adnkronos) – Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono atterrati all’aeroporto di Forlì per l’ultima tappa della loro Visita di Stato a Ravenna. I sovrani si recheranno presso la tomba di Dante, dove verranno proclamati i versi della preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria del trentatreesimo canto del Paradiso, quindi la regina si recherà in visita al Museo Byron mentre il re alla basilica di San Vitale. Successivamente nell’Aula consiliare del Palazzo municipale, re Carlo e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperanno alla cerimonia dell’80/mo anniversario della liberazione della provincia di Ravenna, avvenuta il 10 aprile del 1945, a opera delle truppe Commonwealth e delle forze partigiane. Ultimo appuntamento, l’incontro a piazza del Popolo con gli agricoltori e la visita a un presidio Slow food, anche ricordando i danni causati dall’alluvione. Mattarella e la figlia Laura accompagneranno quindi i reali all’aeroporto di Forlì per il congedo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)