Carlo sempre più al passo con i tempi, ora cerca un esperto di marketing per Sandringham

La residenza di Sandringham si modernizza, nel segno dell’efficienza: la tenuta, dove la famiglia reale trascorre il Natale ma che è anche un’attrazione turistica, cerca un responsabile marketing che sappia raccontare la sua storia in modo avvincente su tutti i canali, dalle campagne digitali alle pubbliche relazioni, dalla segnaletica in loco alle brochure stagionali. L’insolita posizione, annunciata dalla Sandringham Estate, è perfetta per un osservatore della famiglia reale con un forte spirito imprenditoriale ed è considerata dalla royal family “fondamentale” per stare al passo con i tempi.

Situata nel Norfolk, Sandringham è la residenza di campagna dove re Carlo III invita la sua famiglia a trascorrere le vacanze natalizie, seguendo una tradizione iniziata da sua madre, la Regina Elisabetta II. Ma è anche un’attrazione turistica con oltre 200 dipendenti. Il candidato ideale, recita l’inserzione per la ricerca di personale, dovrà “unire creatività e intuizioni basate sui dati, lavorando in modo interfunzionale per garantire che la nostra storia venga raccontata in modo avvincente…”. In un documento con una foto del re inginocchiato in un campo di papaveri, la tenuta sottolinea che la comunicazione è uno dei suoi valori principali. “Parliamo, ascoltiamo e impariamo gli uni dagli altri”, si legge.

C’è da dire che i dipendenti della famiglia reale di oggi godono di molta più libertà e flessibilità rispetto al passato. Sebbene ci siano ancora maggiordomi e camerieri, i Windsor hanno lavorato per modernizzare le loro attività fin dagli anni ’50. Oggigiorno, il palazzo conta numerosi impiegati e persino un team di sicurezza informatica. L’attenzione della famiglia reale all’efficienza si è riversata anche nelle proprietà private che la famiglia apre al pubblico per le occasioni speciali.

