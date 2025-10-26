15.1 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carlo Verdone: “Non mi sento intrappolato nel mio mito”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Non mi sento intrappolato nel mio essere icona, finché sento l’affetto del pubblico va bene. Poi quando lo sentirò meno, dirò ‘basta, ho ricevuto tanto’ e mi metterò a fare lo spettatore degli altri. Ho già ricevuto tanto dalla vita”. Così Carlo Verdone sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima della quarta e ultima stagione della sua serie ‘Vita da Carlo’ (disponibile dal 28 novembre su Paramount+). Ad accompagnare la sfilata sul tappeto rosso le note di ‘Acqua e sapone’ degli Stadio, alla kermesse interpretata dal coro gospel ‘The Blue Gospel Singers’. Il brano, già colonna sonora dell’omonimo film di Verdone del 1983, accompagna anche uno dei momenti più significativi dell’ultimo episodio di ‘Vita da Carlo 4’, che segna la conclusione dell’amata serie dopo ben quattro stagioni.  

L’ultima stagione, in cui il regista è attore si ritrova a essere un professore di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia, “è un omaggio a mio padre Mario, che faccio interpretare a mio fratello Luca, era un atto dovuto a un uomo che è stato tutto per me”, dice Verdone, che nella prima puntata si ritrova ospite di Francesca Fagnani a ‘Belve’: “Che belva mi sento? Un bufalo o un gatto soriano, uno di quelli che si trovano al Teatro Marcello a Roma”, conclude. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.1 ° C
15.8 °
13.2 °
73 %
3.1kmh
75 %
Dom
15 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2055)ultimora (1464)vid (287)tec (70)sport (66)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati