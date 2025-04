Carlos D’Ambrosio, chi è la nuova stella del nuoto azzurro

(Adnkronos) – Il nuoto azzurro ha una nuova stella. Si chiama Carlos D’Ambrosio, è nato nel 2007 e nella prima giornata dei Criteria allo Stadio del Nuoto di Riccione ha agguantato due primati non male. Il primo, in mattinata, nei 50 delfino: un 23”07 stellare per la categoria juniores, capace di superare il “vecchio” 23”17 di Thomas Ceccon, datato 2019. Il secondo nei 200 stile libero categoria senior: un 1’41″61 che spodesta dal trono italiano in vasca corta Filippo Magnini (il precedente 1’41”65 del campione azzurro comandava dal 2009). D’Ambrosio, enfant prodige del nuoto azzurro, prenderà ora parte agli Assoluti dal 13 al 17 aprile. Per andare a caccia della qualificazione ai Mondiali estivi a Singapore.

Carlos D’Ambrosio è nato a Valdagno, in provincia di Vicenza, il 5 febbraio 2007 e ha messo in bacheca già qualche risultato importante, come 7 ori europei giovanili. Oggi si allena nel centro federale di Verona con Luca De Monte e alle Olimpiadi del 2024 a Parigi è stato il più giovane atleta della spedizione italiana. In Francia ha preso parte alle batterie della staffetta 4×200 stile libero, specialità in cui ha centrato – a dicembre – un bronzo ai Mondiali in vasca corta di Budapest. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)