Carmen Russo: “Enzo Paolo Turchi gay? Me ne sarei accorta, il mondo del web è terribile”

(Adnkronos) – “Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay”. Così Carmen Russo smentisce, una volta per tutte, le voci nate sulla presunta omosessualità del coreografo. Lo ha detto ospite nel salotto di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’. “Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio”, ha replicato secca la showgirl nella puntata che andrà in onda sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2. Carmen Russo ha spiegato che le voci sulla presunta omosessualità sono nate dopo la partecipazione del marito al Grande Fratello: “Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà”, ha detto. “Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno”, ha concluso la showgirl. Carmen Russo parla poi del suo ruolo nello show di Carlo Conti ‘Ne vedremo delle belle’ che si concluderà con la puntata di sabato 12 aprile: “Mi sono impegnata e anche se i giudici sono stati un po’ cattivelli so di aver fatto bene”, ha detto la showgirl che spera di vincere. E sui reality, la 65enne ammette che non esclude l’idea di partire per la quarta volta per l’Isola dei Famosi: “Se mi chiamassero ci penserei perché io amo l’isola che ho fatto ben 3 volte”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)