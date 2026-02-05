Carnevale, attenzione ai pericoli per i bambini: dalle maschere alle stelle filanti

(Adnkronos) –

I bambini adorano il Carnevale, ma trascorrerlo in sicurezza è una priorità. I pericoli possono nascondersi ovunque, dalle maschere ai costumi, nei giochi sprovvisti di marchio CE o delle informazioni obbligatorie sull’età minima consigliata per l’utilizzo.

L’Unione nazionale consumatori segnala a cosa bisogna stare attenti. Il marchio CE è la certificazione che attesta che il prodotto rispetta gli standard di qualità e sicurezza europei. Quando acquistiamo le maschere o i costumi di Carnevale è bene leggere l’etichetta e assicurarsi della presenza del simbolo.

Attenzione: la marcatura CE può essere confusa con un logo quasi identico, ingannevole, che sta per China Export. Il marchio che attesta la Conformità Europea (quindi la sicurezza del prodotto) ha lettere più distanziate tra loro, mentre quando la lettera C e la lettera E sono molto vicine, quasi unite, significa solo che quel prodotto è stato prodotto in Cina, ma non è una certificazione di conformità agli standard di sicurezza europei.

Verifichiamo che le maschere che diamo ai bambini non abbiano bordi taglienti e parti acuminate e che lascino un’apertura sul volto tale da evitare il rischio di soffocamento. Se poi si sceglie di indossare parrucche o barbe finte bisogna sempre leggere con attenzione le etichette per controllare che non ci sia il rischio di infiammabilità.

Le bombolette di schiuma colorata e le stelle filanti non sono adatte ai bambini più piccoli. Anche se spesso al supermercato le troviamo sugli scaffali insieme a maschere e coriandoli, non sono giocattoli perché possono contenere sostanze che possono irritare gli occhi. È fondamentale una costante supervisione dei genitori non per evitare il contatto con gli occhi e il volto.

Attenzione anche ai classici trucchi che usiamo per mascherare i bambini, come fondotinta e rossetti. Diffidiamo di cosmetici di bassa qualità, magari acquistati sulle bancarelle, perché potrebbero provocare allergie e irritazioni alla pelle, soprattutto se si considera che quella dei bambini è particolarmente delicata.

Preferiamo prodotti ipoallergenici, adatti all’età, e facilmente lavabili con acqua e sapone. E’ molto importante anche verificare la data di scadenza o il pao, cioè il periodo di tempo entro il quale il prodotto va consumato una volta aperto. Prima di truccare il bambino, è bene testare il prodotto su una piccola parte (solitamente dietro l’orecchio) per verificare un’eventuale sensibilità al prodotto.

