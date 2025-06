Caro carburanti, prezzi benzina e diesel continuano a salire

(Adnkronos) – Dopo una settimana al trotto, i prezzi di benzina e gasolio partono al galoppo. A una settimana esatta dai primi attacchi di Israele all’Iran, le quotazioni dei prodotti raffinati accelerano con decisione, con il gasolio in particolare ai massimi da metà gennaio. Il riflesso sui prezzi alla pompa non si fa attendere: medie nazionali ai massimi da metà aprile.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dopo un mese di listini praticamente invariati, nell’ultima settimana il Cane a sei zampe ha messo a segno rialzi per cinque centesimi sulla benzina e sei sul gasolio. Nello stesso periodo, la quotazione internazionale della benzina è aumentata dell’equivalente di sei centesimi al litro, quella del gasolio addirittura di dodici. Il che fa pensare che i rialzi alla pompa siano tutt’altro che finiti. Anche per Q8 registriamo rialzi di due centesimi al litro su benzina e gasolio. Per Tamoil +2 sulla verde e +3 sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,727 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,736, pompe bianche 1,711), diesel self service a 1,634 euro/litro (+13, compagnie 1,644, pompe bianche 1,614). Benzina servito a 1,866 euro/litro (+8, compagnie 1,911, pompe bianche 1,779), diesel servito a 1,772 euro/litro (+13, compagnie 1,819, pompe bianche 1,682). Gpl servito a 0,708 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,439 euro/kg (invariato, compagnie 1,444, pompe bianche 1,436), Gnl 1,268 euro/kg (invariato, compagnie 1,264 euro/kg, pompe bianche 1,271 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,826 euro/litro (servito 2,091), gasolio self service 1,743 euro/litro (servito 2,012), Gpl 0,842 euro/litro, metano 1,505 euro/kg, Gnl 1,342 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)