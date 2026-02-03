10.6 C
Carolyn Smith e il tumore: “Prendetevi il tempo per fare prevenzione, sempre”

(Adnkronos) – Il tempo per fare un test, un esame o uno screening di prevenzione dei tumori “non è mai tempo rubato” al resto della giornata. “E’ un tempo che dovete prendervi, non solo quando c’è un dubbio o un sospetto ma sempre, perché una diagnosi, cosa che non auguro a nessuno, fatta in una fase iniziale del tumore, darà molto più speranza di curarlo come si deve”. A parlare all’Adnkronos, alla vigilia della Giornata mondiale del cancro che si celebra domani, 4 febbraio, è Carolyn Smith, ex ballerina e coreografa, presidente di Giuria a ‘Ballando con le stelle’, che dopo aver condiviso pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al seno, è diventata testimonial dell’Airc, impegnandosi pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema. “Bisogna fare gli esami senza avere paura dei risultati. Altrimenti la paura verrà dopo se c’è qualcosa che non va”, ammonisce.  

Prevenzione che però – ricorda Smith – si declina anche e soprattutto “non sottovalutando ciò che metti in bocca” perché l’alimentazione “è molto molto importante, Mangiando bene e bevendo meno, facendo attività fisica, sport, danza”. Stili di vita “che aiutano, in generale, a stare in buona salute. E la salute vale tutto!”, conclude.  

