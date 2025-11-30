7.7 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Carosello in love, stasera 30 novembre: trama e anticipazioni

REDAZIONE
(Adnkronos) – ‘Carosello in love’, diretto da Jacopo Bonvicini, va in onda in prima tv stasera, domenica 30 novembre, su Rai 1. Laura (interpretata da Ludovica Martino) è una ragazza affascinata dalla potenza magnetica della tv, Mario (l’attore Giacomo Giorgio) è invece un regista scettico, che concede in prestito il suo talento alla pubblicità, mentre nel cassetto conserva il sogno del cinema d’autore. Sul set del leggendario programma, le vite di Laura e Mario si intrecciano: tra sentimenti e lavoro i due protagonisti trascorreranno vent’anni tra scontri e malintesi, sfiorandosi e rischiando di non trovarsi mai. 

Il nome Carosello riprende quello dell’iconico programma Rai in onda dal 1957: nelle case degli italiani quell’anno arriva la televisione, che diventa subito strumento di aggregazione sociale e di intrattenimento. Nelle abitazioni di chi può comprare la tv, nei cortili, nei bar, la gente si affolla per vedere – tutti insieme – i primi programmi della Rai. Tra questi c’è anche ‘Carosello’, trasmissione cult che cambia per sempre l’immaginario del Paese.  

