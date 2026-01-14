11.6 C
Carta d’identità elettronica a Roma: nuovo open day sabato 17 e domenica 18 gennaio

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Gli open day, dedicati alla Carta d’identità elettronica continuano nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 gennaio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III (sabato 17 e domenica 18) e XIII (sabato 17), mentre gli ex punti informativi turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 17 che in quella di domenica 18.  

 

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 16 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. E’ necessario presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. 

 

Ecco gli orari e gli indirizzi dei municipi coinvolti sabato 17 gennaio. Municipio III: la sede di via Fracchia, 45, sarà aperta sabato 17 dalle 8 alle 16; Municipio XIII: la sede di Via Aurelia, 470, sarà aperta sabato 17 dalle 8,30 alle 13,30. Orari e indirizzi dei municipi coinvolti domenica 18 gennaio. Municipio III: la sede di via Fracchia, 45, sarà aperta domenica 18 dalle 8 alle 16. Orari degli ex Pit e della sede di via Petroselli. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 22 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 23 dalle 8.30 alle 12.30. 

 

