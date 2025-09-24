22.4 C
Carta igienica in frigo, l’idea per conservare meglio frutta e verdura

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La carta igienica dal bagno alla cucina? A quanto pare, sì. Il trasferimento dell”accessorio’ è realtà e suscita la curiosità del Reader’s Digest, che si interroga sulla novità a quanto pare diffusa in diversi paesi. Prende piede, come mostrano anche i video sui social in particolare dagli Stati Uniti, l’abitudine di utilizzare un rotolo di carta igienica nel freezer o sui ripiani del frigorifero. La pulizia in senso stretto non c’entra. L’utilizzo della carta igienica – toilet paper o papel higienico a seconda della latitudine – è caratterizzato dalla presenza di cellulosa, un materiale con elevata capacità di assorbimento.  La carta igienica, osserva RD, non rilascia composti chimici e come primo effetto assorbe l’umidità in eccesso, che in genere causa il rapido deterioramento di frutta, verdura e altri alimenti. L’accorgimento, quindi, consente di garantire più a lungo la qualità. L’utilità della soluzione è legata ad un secondo motivo e si allarga anche agli odori. Negli spazi limitati di un frigorifero ‘convivono’ gli alimenti più disparati in un mix di aromi. La carta igienica, come una sorta di deumidificatore o di filtro, ‘aspira’ una parte degli odori e contribuisce ad un ambiente più neutro. L’efficacia della carta è prevedibilmente limitata nel tempo e l’eventuale effetto positivo della soluzione è legato ad un ricambio continuo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

