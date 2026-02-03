10.5 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Carta stagnola sulle maniglie delle porte, un gesto gentile verso la propria casa

(Adnkronos) – Usare la carta stagnola solo in cucina? Ottenere risultati di cottura perfetti e conservare i cibi è solo una delle funzioni dei fogli di alluminio. Un trucco domestico che sta diventando sempre più popolare è usare della carta stagnola sulle maniglie delle porte. Un foglio avvolto sulla maniglia risolve diversi problemi quotidiani in pochi minuti e senza spendere troppo. 

Mano di vernice? Rinfrescare le proprie camere può essere una buona idea, ma le maniglie vanno messe in sicurezza. Avvolgerle con un foglio di alluminio impedisce che si macchino di vernice: i residui sono spesso difficili da rimuovere in seguito, meglio prevenirli. 

L’alluminio funge da barriera protettiva. Sporco, grasso e impronte non aderiscono direttamente al metallo della maniglia, il che è particolarmente utile per porte di uso frequente come quelle del bagno, della cucina o dell’ingresso. 

Durante traslochi, ristrutturazioni o spostamento di mobili di grandi dimensioni, la pellicola di alluminio protegge la maniglia della porta da ammaccature, graffi e segni. Un semplice dettaglio che può prevenire molti danni. 

